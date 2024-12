Ilgiorno.it - Senna Lodigiana, si ribalta con l'auto e resta intrappolato nell'abitacolo: 21enne liberato dai vigili del fuoco

(Lodi), 27 dicembre 2024 – Esce di strada con l’, incastrandosi tra la recinzione di una casa e un palo. Brutta disavventura per un ragazzo di 21 anni alla guida di una Lancia Ypsilon. Per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno, che hanno eseguito i rilievi di rito,a mattinata del 27 dicembre 2024 il giovane ha perso il controllo del veicolo. Questo mentre guidava a, in via Delle industrie. La vettura si è quindita e fermata, con le quattro ruote al cielo, sul fianco del lato conducente, appoggiata a un palo della luce, a lato della recinzione di un edificio. Un colpo fortissimo, che ha procurato parecchi danni al mezzo, rimasto in parte schiacciato e reso impossibile al giovane, che per fortuna era ferito soltanto lievemente, lasciare l’da solo.