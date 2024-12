Sci alpino discesa libera maschile Bormio 2024 | start list e favoriti Casse e Paris inseguono il podio

Leggi su Sportface.it

Dopo la breve pausa natalizia torna la Coppa del Mondo/2025 di sci, che rimane sulle nevi italiane e dalla Val Gardena e dall’Alta Badia si sposta a. Nell’ultimo fine settimana dell’anno saranno protagonisti gli uomini jet, con in programma che prevede sabato lae domenica il Super-G. Ad ospitare le gare sarà la pista Stelvio, una delle più difficili e lunghe del Circo Bianco e che può mettere in grande difficoltà gli atleti. A farne le spese purtroppo è stato Cyprien Sarrazin, vincitore qui l’anno scorso: nella seconda prova cronometrata infatti il francese ha sbattuto la testa dopo una spaventosa caduta, procurandosi un ematoma subdurale. Il trentenne si trova attualmente in terapia intensiva neurologica, e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.