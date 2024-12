Quotidiano.net - Putin e il conflitto: "Vogliamo chiuderlo. Negoziati in Slovacchia"

assicura che "vuole chiudere la guerra e non congelarla" e che lasarebbe disponibile ad ospitare il tavolo negoziale. Il ministro degli Esteri, Sergey Lavrov, però, spiega che adesso una tregua "sarebbe inutile" perché permetterebbe agli ucraini di ricompattarsi. La Russia apre al dialogo con Trump, ma non smette di mettere in difficoltà la Ue. Una nave ha tranciato l’ennesimo cavo elettrico che collega la Finlandia all’Estonia e che si trova sotto il Mar Baltico. Il cavo sottomarino tranciato, in particolare, è Estlink 2, che può trasportare fino a 658 Megawatt di energia elettrica tra la Finlandia e l’Estonia e che è andato in avaria intorno alle 12 del giorno di Natale. Tra i due Paesi ora rimane operativo solo un cavo di portata minore, l’Estlink 1, da 358 Megawatt. La riparazione del cavo danneggiato, che attraversa un braccio di mare lungo 170 chilometri richiederà mesi.