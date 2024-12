Lanazione.it - Premio Stefanino d’oro: "Le tre aziende sono attente ai lavoratori e alla loro sicurezza"

E’ lodei doppi festeggiamenti quello dell’edizione 2024-’25. Due ledel tessile, una con sede a Montemurlo e l’altra in fase di realizzazione nella zona industriale montemurlese. Poi c’è la terza azienda prescelta che appartiene al comparto innovazione tecnologica, il cui amministratore ieri ha festeggiato l’onomastico. Si tratta di Lyria, Bartolini srl e Macoev, i cui nomientrati a far parte dell’albodelSanto Stefano, giuntoquindicesima edizione. L’annuncio è stato dato dal vescovo Giovanni Nerbini a chiusura del solenne pontificale in cattedrale in occasione della festa del patrono santo Stefano. La terna dei vincitori è stata scelta dal comitato promotore del, formato da Diocesi, Comune e Provincia di Prato, Comune di Montemurlo, Fondazione Cassa di Risparmio e Camera di Commercio.