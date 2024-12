Ilfattoquotidiano.it - “Portare il vino se si è invitati a cena è scortese. Meglio arrivare con un bottiglia di olio d’oliva”: i consigli di bon ton della chef Ina Garten

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Con cosa è bene presentarsi quando si è statiper non bussare alla porta a mani vuote e risultare scortesi? La prima risposta, secondo l’etichetta e le buone maniere, è da sempre considerata quella dell’intramontabile “di”. Ma siete sicuri che questa sia ancora la scelta migliore? In Gran Bretagna non è più così, perché presentarsi a casa di qualcuno che ti ha invitato con delè giudicato “rude”, addirittura “maleducato”.Sarebbe questo l’esito del sondaggio Food&Drink Report 2024, realizzato da una nota catena di supermercati inglesi (di buona qualità) dopo che un magazine aveva sollevato l’osservazione, ed il dubbio, che anziché il, ci fosse diper onorare l’invito adei padroni di casa. E infatti c’è di, almeno secondo House & Garden.