Osimhen non andrà via dal Galatasaray a gennaio: lo United aspetta il mercato estivo (TeamTalk)

Il Manchesteraveva mostrato interesse per Victor, ma secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti, il centravanti (ancora di proprietà del Napoli) non si muoverà adalla Turchia. Alè a quota 12 gol e 5 assist e il club sta beneficiando di un gran momento di forma da parte del nigeriano.nonvia dal: loilGaletti scrive su:Il Manchesterha fatto una nuova richiesta per Victoranche se non sino di ingaggiarlo a. Non è previsto alcun contatto tra le parti per un possibile trasferimento a. I Red Devils continueranno a monitorare le sue prestazioni nei prossimi mesi.è completamente concentrato sul, dove è in prestito dal Napoli, e vorrebbe finire la stagione in Turchia.