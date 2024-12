Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’addio a Elia Vanzetto. Decano delle Fiamme Gialle

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

alle 11 nella chiesa di San Gabriele in via don Bosco a Lugo, si svolgeranno i funerali dell’appuntato scelto in congedo, edi Lugo,, spentosi lunedì scorso all’età di 101 anni. Alle esequie sarà presente il tenente Fabio Castiglia, comandante della locale Tenenza della Guardia di Finanza, insieme a una rappresentanza dell’Associazione nazionale Finanzieri di Lugo (Anfi), a cuiera iscritto da oltre 40 anni. Nato il 26 settembre 1923 nel Padovanofu arruolato nella Guardia di Finanza nel febbraio 1950 prestando poi servizio in vari reparti della regione per concludere la sua carriera nel 1979 presso il Comando della Guardia di Finanza di Lugo. Lo scorso anno, in occasione del suo centesimo compleanno, l’Associazione nazionale Finanzieri di Lugo gli dedicò una grande festa (un momento della festa nella foto).