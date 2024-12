Pianetamilan.it - Morata, è ora di tornare a segnare: il Milan ha bisogno dei suoi gol

Alvaronon vede l’ora di lasciarsi alle spalle il 2023 per iniziare il nuovo anno con una marcia diversa. L’attaccante spagnolo, arrivato alad agosto, non è ancora riuscito a trovare quel feeling con il gol che la società e i tifosi si aspettavano da lui. Come riferito da Tuttosport, i numeri parlano chiaro: in questa stagione ha accumulato più cartellini gialli (6) che reti segnate (5). Un dato che non passa inosservato, soprattutto considerando che in Champions League ha già saltato una partita per squalifica. Un confronto con la scorsa stagione, giocata all’Atletico Madrid, evidenzia le difficoltà del momento: a questo punto dell’annata 2022-23,aveva segnato 5 gol in Champions e 9 in Liga, con appena 3 ammonizioni totali. Quella fu la sua stagione migliore, conclusa con 21 reti complessive, e proprio per questo ilsi aspettava qualcosa di più.