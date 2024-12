Unlimitednews.it - Modifica alla circolazione dei treni in Friuli Venezia Giulia.

A partire dal 28 dicembre 2024, la rete ferroviaria delsubirà significative variazioni a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Monfalcone e Portogruaro Caorle. Questi interventi, programmati fino al 15 marzo 2025, comporteranno modifiche sostanziali per i viaggiatori della regione. Dettagli delle Modifiche:Sospensione della: Il 28 dicembre 2024, laferroviaria sarà sospesa sulle linee Trieste-e Trieste-Cervignano-Tarvisio. Di conseguenza, isubiranno cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con autobus.a Lunga Percorrenza: IIntercity sulla tratta Roma-Trieste e viceversa subiranno variazioni di orario e percorso; in particolare, non circoleranno traMestre e Trieste.