Milan-Roma, oggi la verità su Pulisic. Le sensazioni e la speranza di Fonseca

Domenica 29 dicembre, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro', partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 e 'Tuttosport'in edicola ha fatto il punto della situazione in casa rossonera: in particolare, sulle condizioni fisiche di Christian. Ieri, infatti, il- sotto gli occhi dell'amministratore delegato Giorgio Furlani - ha ripreso gli allenamenti aello, dopo i tre giorni di riposo concessi dall'allenatore Pauloper festeggiare il Natale in famiglia. Il Diavolo ha ritrovato Álvaro Morata e Ismaël Bennacer, che si sono allenati entrambi in gruppo. Lo spagnolo giocherà titolare contro i giallorossi di Claudio Ranieri, mentre per il franco-algerino è possibile una convocazione per un'iniziale panchina. Inmancheranno sicuramente Noah Okafor e Rafael Leão (che lavora per tornare in Juventus-della 'Final Four' di Supercoppa Italiana), mentre è ancora in dubbio