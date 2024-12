Sport.quotidiano.net - Milan, dubbio Pulisic. In forse per la Roma. Ma il rinnovo è pronto

Capitan America sta tornando. La lesione al polpaccio, rimediata con l’Atalanta, ha tenuto ai box il rossonero più incisivo sotto porta (8 gol e 6 assist) per tre partite. Ieri, alla ripresa degli allenamenti aello sotto gli occhi dell’ad Furlani,ha lavorato a parte (come Musah). Fonseca potrebbe non rischiarlo con ladomenica e rilanciarlo in Supercoppa il 3 gennaio contro la Juventus. Potrebbe, perché la classifica scotta e lo statunitense è una pedina unica. In gruppo, invece, Bennacer, Jovic e Morata. Per Leao, oltre che per Loftus-Cheek e Okafor, c’è ancora da aspettare. Non aspettano a Casain merito al contratto di: sul tavolo, la volontà di far valere l’opzione di un anno in più sul contratto in scadenza a giugno 2027, con ritocco dell’ingaggio da 4 a 5 milioni.