Pianetamilan.it - Milan, attacco in crisi: Morata, Abraham e Jovic non decollano

L’del, composto da Alvaro, Tammye Luka, non sta rispondendo alle alte aspettative in questa stagione. In Serie A, i tre centravanti insieme hanno messo a segno soltanto 6 gol, un dato che fa riflettere, soprattutto se messo a confronto con le prestazioni di altri attaccanti della lega. Ad esempio, il solo Mateo Retegui, ora al Bologna, ha già realizzato il doppio delle reti rispetto ai tre rossoneri messi insieme. La mancanza di incisività sotto porta è diventata una preoccupazione crescente per la squadra, che fatica a trovare continuità nelle prestazioni offensive. Le occasioni da rete non mancano, ma la scarsa concretezza dei suoi attaccanti sta frenando la spinta offensiva del, che sta pagando questa inefficacia nei momenti decisivi. Con il prossimo impegno, ilsi aspetta una reazione immediata da parte dei suoi centravanti.