Luce cresce la bolletta per clienti vulnerabili | +182% nel primo trimestre 2025

Lapresse.it - Luce, cresce la bolletta per clienti vulnerabili: +18,2% nel primo trimestre 2025

ladellaper i” destinatari del sistema tariffario di ‘Maggior Tutela’: neldelsi verificherà un aumento del 18,2%. Lo rende noto Arera, l’autorità di regolazione del settore energetico. Le ragioni dell’aumentoL’aumento per il prossimo, spiega Arera, è riconducibile a diversi fattori: il perdurare delle tensioni geopolitiche in alcune aree strategiche e il rialzo stagionale dei prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica, correlato alle quotazioni del gas naturale in vista della stagione invernale. L’analisi delle singole componenti evidenzia che l’aumento della spesa è principalmente dovuto ai costi di acquisto dell’energia elettrica e alle relative perequazioni (complessivamente +16%) e ai costi di dispacciamento (+2,4%).