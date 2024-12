Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 54-31, Eurolega basket in DIRETTA: dominio totale per le V nere a metà terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASako viene fatto saltare da Diouf, cade nella finta, sono due liberi. E c’è anche il timeout chiamato da Poupet.Siamo giunti ache gioca in modo estremamente confusionario adesso.54-31 Circolazione perfetta, Polonara serve Pajola, appoggio e +23!52-31 2/2 Cordinier.Cordinier scappa fino in fondo, poi subisce il fallo di Sako e va in lunetta con due tiri liberi.50-31 Situazione un po’ strana sotto canestro con colpi vari, nessuna sanzione e alla fine Polonara segna facilmente. 7’21” a fine.48-31 Due abbastanza facili per Roberson.48-29 Continua laad andar forte con Cordinier!21:37 Inizia il.21:35 Ultime fasi prima dell’inizio del.21:32 Gli altri risultati della serata fino a ora: Barcellona-Stella Rossa 35-34, Partizan-Fenerbahce 47-38, Baskonia-Parisball 41-57, Bayern Monaco-Panathinaikos 36-32.