L’annuncio di Raimo | Sto depositando il ricorso contro il mio provvedimento disciplinare

Lo scrittore e docente Cristianha annunciato sui social di aver avviato illa sanzioneche lo ha colpito in seguito alle critiche al ministro dell’Istruzione Valditara, sospendendolo dall’insegnamento per tre mesi e riducendogli lo stipendio a metà. «In questi giorni stoilil mio», ha scritto sui social, sottolineando che la misura prevede anche pene accessorie, tra cui l’impossibilità di partecipare agli esami di maturità per due anni e il blocco degli scatti di stipendio. «Si tratta di unmolto complesso, soprattutto dal punto di vista giuridico, per stabilire quali siano i confini della libertà di espressione degli insegnanti e dei dipendenti pubblici in generale», ha aggiunto.: «Questa vicenda ha avuto effetti anche nell’immaginario oltre il caso in sé»ha poi posto l’attenzione sull’attenzione che ha riservato la vicenda, dichiarando: «Il fatto che da un mese e mezzo non vada a scuola è già lì.