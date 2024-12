Lanazione.it - La Valle vince la causa contro l’Inps. Non dovrà restituire la pensione: "Fu una collaborazione occasionale"

Leggi su Lanazione.it

Federico La, storico speaker dello Spezia Calcio, nonpagare ali 17mila euro dichiesti indietro per la sua partecipazione in tv come ’annunciatore’ nella popolare trasmissione calcistica ’Tiki Taka’ di Italia 1. Dopo il Tribunale della Spezia, che lo scorso maggio aveva accolto il ricorso della nota ’voce’ delle Aquile al Picco, la Corte di Appello di Genova ha respinto il ricorso promosso dalpropriola sentenza del tribunale spezzino. La vicenda è nota. La, titolare dianticipata, a seguito della partecipazione il 5 aprile 2021 al noto programma tv condotto da Piero Chiambretti – una comparsata in avvio di programma, quattro minuti per la quale ha percepito un compenso di 250 euro – aveva ricevuto da parte dell’Istituto un avviso di sose riliquidazione dellae un successivo provvedimento di accertamento, con richiesta di restituzione delle somme percepite, pari a 17.