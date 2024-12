Ilfattoquotidiano.it - La televisione vivacchia e declina. Terreno fertile per le piattaforme web che vogliono espandersi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha di recente pubblicato il valore del Sistema Integrato delle Comunicazioni per l’anno 2022. Il valore ammonta a 19,4 miliardi, +2,5% rispetto all’anno precedente.Il Sic fu introdotto dalla legge n.112/2004 (nota come “Legge Gasparri”), legge poi confluita nel Testo Unico dei Media Audiovisivi (Tusma) nel 2005; è un metodo per misurare il livello di concentrazione nel sistema media. Quando un operatore supera con i propri ricavi il 20% del Sic, scattano i vincoli dell’antitrust. All’epoca vi furono polemiche in quanto si ritenne che questo metodo fosse stato introdotto per mascherare la realtà, che vedeva Mediaset il dominus assoluto sul sistema televisivo (con una raccolta del 60% della pubblicità televisiva). Nel Sic furono infatti introdotti settori di mercato che non avevano relazioni dirette con la, come per esempio le agenzie di stampa, l’editoria elettronica, ed in tal modo risultava impossibile che un unico soggetto potesse superare la soglia del 20%.