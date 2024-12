Oasport.it - La provocazione natalizia di Nick Kyrgios su Jannik Sinner: l’australiano prosegue nella ‘crociata’

Leggi su Oasport.it

Si sperava che almeno a Natale ci potesse essere una tregua, ma niente da fare.sua “crociata” anti-, forse anche pungolato dai supporters dell’italiano che su X trovano sempre il modo per nominarlo rispetto a quello che ha a che fare con, a differenza di quest’ultimo che non si cura minimamente di quanto fatto dalsui social.L’ultima trovata diè stata quella legata a un fotomontaggio creato dall’Intelligenza Artificiale e diventato virale negli ultimi giorni, volto a rappresentare proprioin un’immagine, abbracciati e sorridenti. Si poteva pensare a un modo per “stemperare” e invece il buon aussie ha voluto nuovamente attizzare il fuoco.L’estroso tennista della terra dei canguri ha infatti commentato con una storia su Instagram così: “Io e il Grinch“.