Laprimapagina.it - Incidente mortale a Isola Capo Rizzuto: muletto si ribalta e schiaccia Paolo Giovanni Gualtieri

Tragedia sul lavoro venerdì mattina nella frazione Le Castella di, nel Crotonese.ha perso la vita a causa di unsul lavoro.stava trasportando materiale su unquando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si èto,ndolo.è morto sul colpo. Sul luogo dell’sono intervenuti i carabinieri della Tenenza die i vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone per i rilievi del caso.