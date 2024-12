Anteprima24.it - Inchiesta “Dolce Vita”: 26 avvisi di chiusura delle indagini

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comando provinciale dei Carabinieri in questi minuti sta notificando 26dipreliminari nell’ambito dell’” che ha portato, tra l’altro, all’arresto dell’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa.Lo stesso Festa è stato chiamato in Caserma per firmare la notifica dellae ora, chiaramente, resta da capire le decisioni degli inquirenti rispetto all’eventuale richiesta di processo. Si chiude dunque la fase di iddagini e ora la parola passa alla Procura che dovrà decidere se chiedere il rinvio a giudizio. I reati principali contestati sono turbativa asta e associazione a delinquere. L’avviso di conclusioneegna il passaggio dalla fasea quella successiva, nel quale Pm dovrà procedere alla richiesta di rinvio a giudizio (o sottoporre ndagato ad un processo).