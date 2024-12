Ilgiorno.it - In casa 15 gradi in pieno giorno. Ok all’aumento del riscaldamento

Un’ordinanza che aumenta il numero di ore di accensione degli impianti diportandole a 14 e la temperatura degli impianti di, con la possibilità di alzarla fino a 22. È stata firmata in questi giorni dal sindaco Marco Pozza: "Un provvedimento – spiega il primo cittadino – che cerca di andare incontro soprattutto alle persone fragili e che rimane nei termini previsti dalla legge, per limitare l’impatto sull’ambiente e sulla salute pubblica". Il provvedimento è volto a migliorare anche la situazione al quartiere Tessera, dove da alcune settimane il sindaco si confronta con i rappresentanti del “Comitato Tessera 2001“ insieme al consigliere regionale Simone Negri (nella foto). "Non è tollerabile – sottolinea Pozza – lasciare gli appartamenti a 15-16con 13 ore die cappotti termici installati di recente.