Isaechia.it - Grande Fratello, tre concorrenti in crisi: vorrebbero abbandonare la Casa

Leggi su Isaechia.it

A quasi quattro mesi dall’inizio del, la pressione inizia a mettere a dura prova i. Tra i gieffini, tre in particolare stanno vivendo momenti difficili: Jessica Morlacchi, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sembrano sull’orlo dila. Jessica Morlacchi ha mostrato segni evidenti di malessere. Durante una chiacchierata con Zeudi De Palma, Jessica ha confessato:Sto proprio fuori in questo periodo, sono arrivata. Metti tre mesi e mezzo passati qui dentro, sono fusa, sono davvero al limite.Il peso dell’isolamento e delle dinamiche del gioco sembrano aver raggiunto il culmine per la cantante, che non esclude la possibilità di lasciare il reality. Anche la relazione tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, già messa alla prova da alti e bassi, sta vacillando sotto la pressione del gioco.