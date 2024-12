Ilfattoquotidiano.it - Costo degli alloggi sempre più proibitivo, negli Stati Uniti i senza tetto crescono del 18% in un anno

Il numero deiè aumentato quest’del 18,1%. Gli homeless sono ora 770mila, ovvero 23 persone ogni 10mila. Il tasso statunitense diera piuttosto elevato se confrontato con quellialtri paesi ricchi, soprattutto se si considera soltanto chi vive in strada e non chi è temporaneamente ospitato in strutture di accoglienza.Il balzo del 2024, affermano le autorità, è legato alla carenza di abitazioni accessibili, ai disastri naturali e all’aumento dei migranti. Nel 2023 il numero deiera salito del 12% a causa del caro-affitti e della fine dei programmi di assistenza varati durante il Covid.L’aumento del 2023 fu caratterizzato anche dal forte incremento delle persone che per la prima volta si trovavanouna casa. la condizione di