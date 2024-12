Notizie.com - Concorso pubblico, opportunità Inps a tempo indeterminato: centinaia di nuovi posti di lavoro. Requisiti, prove ed ammissione

L’ha annunciato unper l’assunzione adi 781 specialisti all’interno di un progetto di riqualifica del personale.L’annuncio arriva dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente italiano di prevenzione sociale con la delibera n.150 del 18 dicembre 2024.(Notizie.com)Si cercano specialisti nelle aree psicologiche e sociali da poi inserire nel quadro dell’area funzionari nel ruolo di personale dell’. La domanda di partecipazione alpuò essere presentata solo ed esclusivamente per via telematica entro e non oltre il 22 gennaio del 2025. Il tutto si presenterà compilando quello che è il format di candidatura sul Portale di Reclutamento “InPA” che si può raggiungere grazie all’url inpa.