Thesocialpost.it - Caffè in capsula, ecco le 10 migliori cialde secondo Altroconsumo

Leggi su Thesocialpost.it

Stabilire quali siano lenel vastissimo mercato delè impresa assai ardua. In tanti, da ormai diverso tempo, hanno mandato in pensione la cara vecchia moka, e preferiscono utilizzare la macchinetta a capsule per bere ilha testato 24 capsule, tra quelle compatibili con il sistema Nespresso, per eleggere la migliore. Per stilare la classifica gli esperti dell’associazione dei consumatori ha tenuto conto di diverse caratteristiche: la completezza delle informazioni riportate in etichetta, la qualità delsulla base di analisi chimiche, la quantità di acqua contenuta, la presenza di ceneri e di composti solubili, i materiali utilizzati per laper capire quanto un’azienda sia attenta all’ambiente. Vediamo quindi in base a questo test quali sono le dieci capsule