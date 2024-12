Lapresse.it - Belen Rodríguez torna in tv e mette le coppie alla prova d’amore

La crisi del settimo anno incombe come un mito e uno spauracchio su tutte le. Ma da mercoledì 1° gennaio alle 21:30 su Real Time (canale 31) diventa un vero esperimento sociale, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, in ‘Amore– La crisi del settimo anno’.guida del format Belén, conduttrice, attrice e imprenditrice digitale, affiancata dpsicologa, psicoterapeuta e sessuologa Maria Luigia Augello.‘Amore– La crisi del settimo anno’ (5 episodi da 60’) è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. Le puntate saranno disponibili in anteprima streaming su discovery+.