Thesocialpost.it - “Basta così”. Grande Fratello, in tre pronti a lasciare la Casa: terremoto nel reality

A 4 mesi dall'nizio delalcune importati novità potrebbero presto sconvolgere gli equilibri: tra i concorrenti c'è infatti chi avverte la necessità di staccare. Il programma è piuttosto impegnativo ed è fisiologico che, magari, inizino ad esserci dei ripensamenti in merito alla possibilità di continuare fino alla fine il percorso, come è stato dichiarato da alcuni gieffini che, infatti, chiacchierando tra loro hanno parlato di come Jessica Morlacchi, Tommaso Franchi e Mariavittoria stiano attraversando un forte momento di crisi.A rivelarlo durante una chiacchierata notturna sono stati gli stessi Luca Calvani, Amanda Lecciso e Javier Martinez che, in procinto di addormentarsi, hanno parlato della situazione che stanno vivento.