Oasport.it - Basket, Trento vuole mantenere il primato con Tortona, Brescia in agguato con Pistoia. Bologna e Milano per scalare la classifica

Leggi su Oasport.it

Ilitaliano non si ferma nemmeno per fine 2024. Il weekend del 28 e del 29 dicembre sarà teatro della tredicesima giornata del massimo campionato di pallacanestro, con sfide magari non altisonanti ma che avranno un discreto peso specifico per la nostra pallacanestro.ha dato una grande risposta domenica scorsa, rialzandosi immediatamente dal primo ko in campionato battendo. C’è tanta voglia dila testa dellacontro, che con due vittorie in fila si è rimessa in piena corsa per la zona playoff, al PalaEnergica si promette spettacolo.E attenderà con ansia, che lancia la sfida raggiungendo il secondo posto dopo sei vittorie in fila; partita che nasconde più insidie del previsto quella con, che ha chiuso la breve e infruttuosa parentesi Markovski per pescare Gasper Okorn, commissario tecnico della Nazionale ungherese che potrà sparigliare le carte dopo un periodo nerissimo.