Tvzap.it - Autobus sbanda e finisce in acqua, a bordo c’erano 58 persone: ci sono morti

Leggi su Tvzap.it

Un pullman con 58è stato coinvolto in un grave incidente. Secondo quanto reso noto dalla polizia, il bus è uscito fuori strada ed è finito parzialmente in uno specchio d’gelata. I 58 passeggeri erano di otto nazionalità diverse e il capo della polizia ha aggiunto che il lavoro di identificazione non sarebbe facile, dal momento che non cielenchi dei passeggeri del bus di linea uscito fuori strada. Al momento si contano almeno tree quattro feriti gravi. (Continua.)in: ciUn terribile incidente ha sconvolto l’intero paese. Undi linea con a58di otto nazionalità diverse hato lungo la strada ed è finito parzialmente in uno specchio dighiacciata. Le informazioni sul sinistrostate riportate dalla polizia, che ha aggiunto che il lavoro di identificazione sarebbe piuttosto difficile, vista l’assenza di un elenco dei passeggeri adel bus.