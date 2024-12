Panorama.it - Al Jazeera bandita in Cisgiordania per decisione dell'Autorità Nazionale Palestinese

I media palestinesi riferiscono che Fatah ha vietato al canale satellitare Aldi operare in, a causaa sua copertura dei recenti scontri tra le forzee gli agenti terroristici a Jenin.Secondo quanto riferito, Fatah, che domina l', accusa la rete qatariota «di descrivere gli agenti terroristici di Hamas ea Jihad Islamica come combattentia resistenza e di promuovere l'estremismo come fa lo Stato islamico». Si tratta di unaclamorosa dato che Israele, insieme ad Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto, hanno messo al bando Ala causae stesse accuse. Abbiamo chiesto a Irina Tsukerman avvocato per la sicurezzae i diritti umani, giornalista e analista geopolitica e ricercatrice presso l'Arabian Peninsula Institute e presso il Jerusalem Center for Public Affairs, di spiegarci cosa sta succedendo.