Zonawrestling.net - AEW: Il Rock ‘n’ Roll Express ritorna per due date

Leggi su Zonawrestling.net

La AEW ha da sempre mostrato grande attenzione e rispetto verso i wrestler del passato, soprattutto quelli che non hanno ricevuto il giusto riconoscimento durante la loro carriera. E tra questi, fin dal 2019, ci sono sicuramente Ricky Morton e Robert Gibson, del leggendario tag team del‘n’, che nei primi due anni della compagnia hanno preso parte ad alcuni episodi di Dynamite. E ora, a distanza di quasi 5 anni, sono pronti a fare il loro ritorno nella federazione di Jacksonville.Duea gennaioCome annunciato dalla AEW sui social, infatti, Morton e Gibson saranno presenti in due episodi a gennaio: sabato 4 gennaio saranno in North Carolina per Collision, mentre mercoledì 22 gennaio andranno in Tennessee per Dynamite. Ancora non è stato annunciato in che termini saranno presenti, ma entrambi sono ancora attivi, nonostante l’età.