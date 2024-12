Bergamonews.it - Pagine Ribelli: secondo appuntamento su “Tasmania” con l’ospite Giulia Rocchi

Bergamo. Dopo il primo incontro con moderatrice Lisa Martignetti, è la volta diche, oltre ad essere psicologa con il suo studio a Gorlago, sta per concludere il suo dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute della Sapienza Università di Roma. L’anno scorso ha reso disponibile uno strumento per indagare gli effetti dell’eco-ansia, poi citato in uno studio che ha indagato e confermato le sue intuizioni iniziali. Nella letteratura scientifica ha all’attivo diverse pubblicazioni sul tema, “ma questo è un tema in cui l’eco-ansia, questa parola che sembra così medica, viene in realtà da un’altra disciplina”, fa sapere, “e il filosofo australiano Glenn Albrecht l’ha coniata guardando al dolore degli Aborigeni che si sono visti strappare le loro terre”.