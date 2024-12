Quotidiano.net - Moda, il 2025 è l'anno della Silver generation

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 26 dicembre 2024 – Detengono il 72%ricchezza totale, eppure sino ad oggi non sono stati particolarmente considerati dai principali brand di, con prodotti ad hoc. E' il destinocosiddetta “”, la generazione di persone con età superiore ai 50 anni. Ilsarà l'loro consacrazione come consumatori prediletti. O almeno così sperano i grossi marchi, alle prese con un calo complessivo di volume d'affari e di gradimento. GERMOGLI PH: 2 SETTEMBRE 2024 SIGNA A VILLA ALBERTI SI E' SVOLTA LA QUINTA EDIZIONESFILATA DIUN FIUME DI PAGLIA NELLA FOTO ALCUNI MOMENTISFILATA I dati del rapporto McKinsey McKinsey in un report ha osservato che gli over 50 detengono oltre il 70%ricchezza complessiva, eppure non vengono coinvolti abbastanza dai brand