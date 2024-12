Sport.quotidiano.net - Mercato Lazio: tutte le situazioni in uscita, incognite Basic e Hysaj

Roma 26 dicembre 2024 – Neanche a Natale il calciosi prende una pausa. Anche sotto l'albero i vari direttori sportivi, gli agenti e i rispettivi assistiti possono trovarsi un nuovo contratto da siglare o una trattativa da concludere. Dopotutto la fine di dicembre e tutto il mese di gennaio sono noti come il periodo delle renne, dei dolci e delinvernale. Una sessione a cui i biancocelesti non vogliono farsi trovare impreparati, al contrario puntano a un ruolo da protagonista, come protagonisti, Baroni e i suoi ragazzi, sono stati fin qui in campionato. Per costruire lo spazio economico e salariale per mettere a segno colpi di alto profilo già in inverno, ladeve però prima cedere. La rosa fin qui sta rendendo in media a un livello elevatissimo, portando così a una lista risicata di esuberi, ma quanto mai complicata da andare ad assottigliare ulteriormente.