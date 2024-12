Ilnapolista.it - L’operazione RedBird spiegata ai tifosi del Milan (e non solo): il calcio è business, svegliatevi

aidel(e non): ilLa recente pubblicazione del case study della HarvardSchool sull’acquisizione delha suscitato una levata di scudi deirossoneri contro la proprietà americana. Tra iisti è tutto un parlare di tradizione che gli americani non capiscono, prestigio infranto, e richiami al “vulimme vencere.” In inglese, si definisce “rude awakening.”Lo scopo di questo pezzo è di sviscerare il tipo di operazione strutturato dal, spiegare l’approccio al rischio di un fondo di investimento, e infine spiegare aidelche la colpa, in realtà, è di Berlusconi.Ma andiamo per ordine.Ilè stato acquistato dacon una classica operazione di private equity/private credit.