Israele guai in casa Netanyahu | anche la moglie Sara finisce nel mirino della procura

L’ufficio deltore generale Gali Baharav-Miara ha ordinato l’apertura di un’indagine a carico diche avrebbe, in base a una denuncia, cercato di intimidire un testimone e di interferire nel caso di corruzione contro il marito e premier israeliano Benjamin. In una breve dichiarazione, iltore generale e iltore distrettuale chiedono un’indagine sulla signoracon accuse di molestie ai testimoni e ostruzione alla giustizia, citando un recente rapporto investigativo trasmesso da Channel 12. La notizia, riportata da Haaretz e Times of, è basata sulle rivelazioni del defunto collaboratore di Benjamin, Hanni Bleiweiss. Secondo l’uomoavrebbe organizzato una protesta davanti alladei genitori di un pilota di caccia ucciso in combattimento.