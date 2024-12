Il video fuorviante dei cadetti dell’esercito belga

Leggi su Open.online

Diversi utenti e siti di informazione condividono unal fine di prendere in giro l’esercito. La clip mostra un gruppo dimentre marciano in maniera goffa e scoordinata durante una parata militare. Di fatto, tutti escludono il reale contesto riguardo i.Per chi ha frettaIlè stato girato durante una paratadel 2019.La clip risulta estrapolata da unpiù lungo, escludendo il restante relativo all’esercito.Nel 2019 marciarono insieme all’esercito dei “” dai 16 ai 18 anni.Questi ragazzi, ripresi nele presi in giro sul web, non sono militari attivi e operano come “” durante il loro tempo libero.AnalisiIlcircola su Facebook con il watermark della community nota come “Figli di Putin“:Ilrisulta virale e condiviso da utenti in varie lingue, come nel caso dell’account X “Lord Bebo” (noto per diffondere contenuti falsi).