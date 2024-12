Iltempo.it - Il Papa apre la Porta santa a Rebibbia: "Cattedrale di dolore e speranza"

Il secondo atto dell'Anno Santo 2025, lache è entrata nelle carceri.Francesco ha aperto la secondadel Giubileo nel penitenziario di. Un gesto che Bergoglio ha voluto con forza e che è diventato emblema delle visite che i Papi nell'ultimo secolo hanno compiuto verso i detenuti. Tra questi quelli di San Giovanni XXIII, che visitò Regina Coeli proprio il 26 dicembre del 1958, e quello di San Giovanni Paolo II che in carcere si recò per perdonare il suo attentatore, Ali Agca. Sempre a dicembre, ma nel 1983. Corsi e ricorsi storici con al centro un unico obiettivo: c'è una seconda possibilità per tutti. Bergoglio ha attraversato lasulle sue gambe a differenza di quanto avvenuto la Notte di Natale in occasione dell'apertura delladi San Pietro.