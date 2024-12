Ilnapolista.it - Il City in casa non vince nemmeno contro l’Everton: Guardiola fermato sull’1-1

Ildinon, fresco di passaggio di proprietà ai Friedkin, all’Etihad Stadium. Prima passa in vantaggio con Bernardo Silva. Ma, in ossequio alla legge di Murphy, dopo 20 minuti subisce il pareggio da Ndiaye.Senza contare il rigore parato da Pickford (è più Haaland che lo sbaglio). Ilrischia pure di perderla perché durante l’ultimo minuto di gioco subisce unpiede mortale vanificato solo dall’intervento di Akanji che si oppone al tiro di Harrison. “Unpiede quattrodue. Quattrodue!“, sottolinea il Guardian.Leggi anche: Haaland sbaglia il rigore del 2-1 in-Everton – VIDEOWhat could have been.#PLonPrime #MCIEVE pic.twitter.com/Y0tXBmDXtB— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 26, 2024“La situazione sta diventando sempre più strana.