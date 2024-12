Oasport.it - Ciclocross, Fem Van Empel domina a Gavere. Lucinda Brand allunga in classifica di Coppa del Mondo

, in Belgio, si è disputata la sesta tappa, per la categoria donne élite, delladel2024-2025 di: tripletta neerlandese, ma a trionfare, indossando la maglia iridata, è stata Fem Van, che ha preceduto le connazionali, seconda e Puck Pieterse, terza.Sui 14.6 km della gara belgala campionessa delin carica, la neerlandese Fem Van, che fa gara di testa in solitaria e vince in 52’24”, andando a precedere la leader delladidel, la quale consolida il primato, la connazionale, alla piazza d’onore a 37?, e l’altra oranje, Puck Pieterse, terza a 46?.Ai piedi del podi, molto staccata, la magiara Blanka Vas, quarta a 1’36”, mentre è ancor più attardata la britannica Zoe Backstedt, quinta a 2’06”, mentre è sesta l’altra neerlandese Inge Van Der Heijden, a 2’18”.