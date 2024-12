Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Tomori out, dentro Danilo? Stima di Fonseca: il punto

Leggi su Pianetamilan.it

Il nome di, come scrive Gazzetta.it, sarebbe di nuovo in cima alla lista delle preferenze della Juventus, perché è un giocatore che al momento ha perso il suo grado di titolarità con il. La trattiva dicon i rossoneri, si legge, non avrebbe nulla in comune con quella di Kalulu. Ilsarebbe aperto alla cessione dell'ex Chelsea, ma senza sconti. Tra prestito oneroso e possibili diritti di riscatto condizionati, l'operazione potrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro. L’operazione, continua il quotidiano, verrebbe finanziata nella prima fase dalla cessione di Arthur e da quella sempre più probabile di. Il difensore brasiliano, nell'ambito della possibile operazione diper, potrebbe emergere anche tra le idee del club rossonero, per via di unaacclarata diche è alla ricerca di riferimenti all’interno dello spogliatoio.