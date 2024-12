Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan: Okafor e Chukwueze in uscita, due nomi per sostituirli

Non solo difesa e centrocampo neldel. Nelle ultime ore, infatti, i rossoneri avrebbero puntato anche due ali per gennaio in vista di un restyling sulle corsie offensive. Secondo La Gazzetta dello Sport, le prestazioni di Noahe Samunon convincono né Fonseca né la società, che starebbe perciò pensando di ‘rivolgersi’ al mercato anche a fronte di investimenti importanti. Stando alla Rosea, i due indiziati per sostituire lo svizzero e il nigeriano sarebbero Maghnesi Akliouche e Jamie Leweling, rispettivamente di Monaco e Stoccarda.: cessioni prima di tuttoPrima di acquistare, sempre secondo la Gazzetta, la parola d’ordine in Casaè cedere. Sulla lista di partenti i primi duesarebbero quelli di Noahe Samu, sia per liberare spazio sulle corsie, sia per cedere due di coloro che, pur anche a causa di infortuni, condizione e carenze tecniche inaspettate, più hanno deluso nelle ultime stagioni.