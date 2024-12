Terzotemponapoli.com - Calcio e Finanza – La crescita del club nei 20 anni di De Laurentiis: tutti i numeri dal 2005 ad oggi

In 20di gestione, il Napoli sotto la guida di Aurelio Deha generato ricavi complessivi superiori a 3,5 miliardi di euro, di cui quasi 700 milioni derivanti da plusvalenze, grazie a cessioni di spicco. Dal ritorno in Serie A nel 2009, il fatturato delha superato per la prima volta i 100 milioni di euro, registrando unacostante. Escludendo i primitra Serie C, Serie B e l’inizio dell’avventura in Serie A, è possibile suddividere il periodo in due fasi principali:1) 2009-2016: ricavi compresi tra 100 e 150 milioni di euro, con l’eccezione del 2014, in cui il fatturato raggiunse i 237 milioni grazie a plusvalenze per quasi 70 milioni.2) 2017-2024: ricavi stabilmente superiori ai 200 milioni di euro, con un picco di 359 milioni nel 2023, ad eccezione del 2022.