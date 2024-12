Sport.quotidiano.net - Basket, Pistoia esonera Markovski. Arriva Okorn

, 26 dicembre 2024 – Zarenon è più l'allenatore della Estra. Lo rende noto la società, che contestualmente sta lavorando perre ad una risoluzione consensuale dell'accordo con il coach. "Al tecnico va comunque il ringraziamento della società per l'impegno e la professionalità dimostrata in queste settimane", si legge in una nota. Il nuovo capo-allenatore di Estrasarà Gasper, nato a Lubiana il 9 aprile 1973, e attuale commissario tecnico della Nazionale ungherese.è giàto questa mattina in città per assistere all'allenamento della squadra: sono state avviate tutte le pratiche burocratiche per il suo tesseramento ma non sarà in panchina in occasione del match di domenica alle 19.30 al PalaLeonessa contro la Germani Brescia.