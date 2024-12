Iltempo.it - Vigilia del Giubileo con dramma: anziana muore di freddo a via della Conciliazione

Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, una donnasenza fissa dimora è stata trovata priva di vita in via, nei pressiBasilica di San Pietro. Ilè avvenuto mentre fervevano i preparativi per l'aperturaPorta Santa, evento simbolo che ha inaugurato il2025 nella sera del 24 dicembre. L'allarme è scattato intorno alle 3:30 del mattino, quando alcuni passanti hanno notato la donna riversa al suolo, nei pressi del civico 14 di via, all'angolo con viaTraspontina. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 e gli agentiPolizia di Stato, ma per la donna non c'è stato nulla da fare: il medico legale ha potuto solo constatare il decesso. Dalle prime analisi, il decesso sembra essere avvenuto per cause naturali, probabilmente aggravate dalle rigide temperature notturne e dal