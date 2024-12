Ilfattoquotidiano.it - Trenitalia, da gennaio arriva il rimborso automatico e “istantaneo” per i ritardi: ecco quando e come avere l’accredito automatico sulla carta

Addio alle lunghe attese e alle complesse procedure per ottenere ilin caso di ritardo dei treni regionali e nazionali.annuncia una svolta epocale: dal 1°2025, chi acquista un biglietto elettronico riceverà l’indennizzo automaticamentepropriadi credito o debito, senza dover presentare alcuna richiesta. “Stiamo lavorando per agevolare l’esperienza di viaggio dei passeggeri”, ha dichiarato l’amministratore delegato di, Luigi Corradi, presentando le novità in arrivo. Tra queste c’è, appunto, il meccanismo dirappresenta una vera e propria rivoluzione, soprattutto in un annoil 2024, caratterizzato da numerosirete ferroviaria.funziona ilIl sistema è semplice e intuitivo: in caso di ritardo superiore ai 60 minuti, l’indennizzo sarà pari al 25% del prezzo del biglietto pertra 60 e 119 minuti e al 50% persuperiori a 120 minuti; e verrà accreditato direttamenteutilizzata per l’acquisto.