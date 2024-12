Thesocialpost.it - “Ti taglio la testa”, picchia la compagna a Natale. Uomo arrestato

Una serata che avrebbe dovuto essere dedicata alla gioia natalizia si è trasformata in un incubo per una donna di 42 anni. La sera della Vigilia di, i carabinieri di Forio d’Ischia hanno tratto in salvo una donna ferita, vittima di una brutale aggressione da parte del compagno. L’, 46 anni, è statoe ora è in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.La fuga disperata e l’intervento dei carabinieriTutto è iniziato quando una pattuglia dei carabinieri ha notato una donna barcollante per strada, con evidenti segni di violenza: un sopracciglio sanguinante, un grosso livido sullo zigomo e unprofondo sulla mano. La donna, terrorizzata e in evidente stato di agitazione, ha riferito ai militari di essere stata appena aggredita dal compagno. I carabinieri hanno immediatamente richiesto l’intervento del 118 per soccorrere la vittima e si sono recati presso l’abitazione indicata dalla donna.