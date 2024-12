Thesocialpost.it - Terribile incidente in auto, Anna Maria muore a soli 36 anni

Una donna di 36Di Spirito, residente a Maiano, frazione di Sessa Aurunca, ha perso la vita in un drammaticostradale. Il sinistro si è verificato nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, in località Cerri Aprano, nel comune di Santi Cosma e Damiano, lungo la strada che collega il centro di Formia alla Statale 630 Formia-Cassino.La dinamica dell’Secondo quanto ricostruito, la donna ha perso il controllo della sua, uscendo fuori strada e finendo contro una recinzione. Nonostante i soccorsi tempestivi, giunti sul posto poco dopo l’Di Spirito è morta sul colpo.L’intervento delleritàSul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Formia e i vigili del fuoco di Castelforte, che hanno avviato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’