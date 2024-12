Noinotizie.it - Supersano: coltellate al rivale in amore Lite ieri pomeriggio

Ha estratto un coltello a serramanico e sferrato alcuni fendenti verso ilinma quest’ultimoli ha schivati, restando ferito ad una mano. Questa la scena a cui in molti hanno assistitoquando due uomini si sono affrontati per questioni amorose.Solo il caso ha voluto che la questione non abbia avuto conseguenze più serie. Il ferito, un 36enne, si era dato appuntamento per un confronto con illungo via Vittorio Emanuele, nel pieno centro del paese.Ben presto il faccia a faccia ha avuto un inatteso epilogo con l’aggressore che, una volta ferito il contendente, si è subito dato alla fuga a piedi per far perdere le proprie tracce.Sul posto sono giunti in poco tempo i sanotari del 118 ed i Carabindella Compagnia di Casarano allertati dai numerosi passanti ma ai militari il ferito non ha voluto fornire le generalità dell’aggressore che pur conosce.