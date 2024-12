Tpi.it - Stanotte a Roma: tutto quello che c’è da sapere sul programma di Alberto Angela

: anticipazioni, location, ospiti e streamingQuesta sera, mercoledì 25 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda, un viaggio nelle atmosfere notturne della città eterna con. Dopo “a San Pietro”, dedicato alle meraviglie del Vaticano, il divulgatore scientifico torna nella capitale di notte, per un dialogo a tu per tu con le meraviglie dellaantica, barocca e contemporanea, quando la città avvolta nel silenzio torna a rispecchiarsi nella sua storia millenaria. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Anticipazioni (location)Quella di stasera sarà l’occasione per incontrare grandi protagonisti di oggi e di raccontare insieme a loro i tanti piani attraverso i qualiha saputo farsi amare dai suoi abitanti e dai viaggiatori di ogni tempo e luogo.